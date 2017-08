Delftenaren doen het vaakst aangifte fietsendiefstal van Nederland

DELFT - In Delft werden het eerste halfjaar van 2017 de meeste aangiftes van fietsendiefstal in Nederland gedaan naar verhouding van het aantal inwoners. Per 10.000 Delftenaren werden 81 gestolen fietsen gemeld. Vorig jaar was dit nog Groningen. Daar werden 82,5 aangiftes gedaan per 10.000 inwoners.

In de eerste zes maanden van dit jaar ontving de politie meer aangiftes van gestolen fietsen dan vorig jaar blijkt uit de cijfers van Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit . In 2016 had de politie in dezelfde periode 72,4 aangiftes ontvangen.Ter vergelijking ligt het aantal aangiftes van gestolen fietsen in Utrecht op 60,8 aangiftes per 10.000 inwoners en in Amsterdam is dat 48,8. Toch ontvangt de gemeente Amsterdam in totaal de meeste aangiftes met 4.083 aangiftes.Volgens de stichting zegt het aantal aangiftes niet alles over het daadwerkelijk aantal gestolen fietsen. Vaak wordt slechts van 30 procent van de fietsendiefstallen aangifte gedaan. Over heel 2016 daalde het aantal aangiftes met 9,5 procent.