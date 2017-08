Mohamed Taheri maakt 500 speelplaatsen rookvrij

Mohamed Taheri (Foto: KWF)

DEN HAAG - Zoveel mogelijk speelplaatsen rookvrij maken. Dat is het doel van Mohamed Taheri uit de Haagse Schilderswijk. 'Er wordt veel gerookt in de Schilderswijk, maar niet meer op de speelplaatsen.' Inmiddels zijn volgens Taheri 500 speelplaatsen in heel Den Haag rookvrij geworden.

Taheri, vader van drie kinderen, kwam een paar jaar geleden op het idee om de speelplaatsen rookvrij te maken. 'Ik was toen met mijn oudste zoon van achttien maanden in een speeltuin toen ik tot mijn grote verbazing zag dat er gerookt werd. Ik stoorde mij eraan en besloot om mijn energie daar in te steken.'



De Hagenaar kreeg de politiek mee, waardoor hij het voor elkaar kreeg om de openbare speeltuinen in de Den Haag rookvrij te maken. Bij de plaatsen staan nu ontmoedigingsborden. Het zijn géén verbodsborden. Ik hoop dat de mensen het gesprek met elkaar aangaan.'



Handhaving



Bij de rookvrije speeltuinen is er dan ook geen handhaving. Het moet volgens Taheri door middel van de sociale controle. 'Dat je iemand aanspreek: ''Beseft u de gevolgen van roken voor onze kinderen?'''



In Frankrijk worden wel boetes uitgedeeld. Taheri vindt het goed als er in de toekomst toch boetes komen als mensen roken bij speelplaatsen. Maar hij heeft daar wél een kanttekening bij. 'Het geld moet naar de kinderen of naar het Longfonds of het KWF. En je hoeft de boetes ook niet te hoog te maken. 10 à 15 euro. Het is meer het principe dan de hoogte van het bedrag.'



Rookvrije generatie



De hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds hebben nu campagne op poten gezet: 'op weg naar een rookvrije generatie'. Samen met andere partijen en mensen, zoals Taheri, hopen de fondsen een samenleving te creëren om kinderen te beschermen tegen tabaksrook.



'Het gaat best wel goed', zegt Taheri. 'Kijk maar naar Groningen, daar willen ze de eerste rookvrije stad van Nederland worden. Mijn wens is dat alle speeltuinen over een paar jaar rookvrij zijn. En ik hoop dat alle kinderen niet gaan roken.'