Hoofdredacteur Renzo Veenstra vertrekt bij Omroep West

Renzo Veenstra | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Hoofdredacteur Renzo Veenstra vertrekt bij Omroep West en treedt per 1 september aanstaande terug. Na 6 jaar heeft hij ervoor gekozen zich te gaan oriënteren op andere functies binnen de media- en onlinewereld. Omroep West betreurt het vertrek, maar respecteert Veenstra's keuze hierin.

'Ik heb na een lange carrière bij de landelijke omroep, met veel plezier bij een van de mooiste regionale omroepen kunnen werken in een fantastisch team. We hebben turbulente jaren gehad met naderende fusies, bezuinigingen en een nieuwe mediawet. Maar nooit heeft het publiek van West daarvan iets gemerkt. Sterker nog: we zijn doorgegroeid tot een leidende nieuwsorganisatie in de regio. Een onvoorstelbare prestatie van het team van West-collega's', aldus Veenstra.



Omroep West directeur Gerard Milo zegt het vertrek van Renzo Veenstra te betreuren, maar respecteert zijn overwegingen. 'Renzo heeft de omroep de afgelopen jaren veel gebracht en een grote bijdrage geleverd aan onder andere de online ontwikkeling. Er zullen de komende tijd zeker regelmatig momenten komen waarop wij hem echt zullen gaan missen', stelt Milo.



Publieksparticipatie



Veenstra kijkt terug op een periode waarin de omroep grote veranderingen heeft weten door te voeren, onder meer op het vlak van publieksparticipatie. Zo is West de eerste omroep die het publiek rechtstreeks laat meekijken en praten met redactievergaderingen, wordt er steeds meer live op Facebook verslagen, en heeft de omroep in de afgelopen 6 jaar haar bereikcijfers (vooral online) duizelingwekkend zien groeien.



Veenstra gebruikt de komende tijd om zijn werk af te ronden. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. De journalistieke eindverantwoordelijkheid wordt tijdelijk waargenomen door adjunct-hoofdredacteur Henk Ruijl.