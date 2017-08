Paard zakt weg in drijfzand bij Ter Heijde

Paard zakt in drijfzand op zandmotor Ter Heijde | Foto: District8

TER HEIJDE - Een paard is maandagochtend weggezakt in drijfzand op de Zandmotor bij Ter Heijde. Het dier zakte tijdens een ritje met de achterbenen in het zand en kwam tot aan de staart vast te zitten.





De brandweer en politie werkten samen met de aanwezigen personen om het paard met een band uit het zand te trekken. Het paard is inmiddels bevrijd.



