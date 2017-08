Trams en bussen HTM rijden weer vaker

DEN HAAG - Het einde van de zomervakantie betekent ook het einde van de zomerdienstregeling van de HTM. De trams en bussen van het bedrijf rijden sinds maandag weer volgens de normale jaardienstregeling.

In de periode rond de zomervakantie rijden er op de meeste lijnen minder trams en bussen. Die zullen nu dus weer vaker bij de haltes langskomen. Actuele aankomst- en vertrektijden zijn te bekijken op de site of de app van de HTM.Wel zijn er nog omleidingen waar reizigers rekening mee moeten houden. De werkzaamheden rond station Hollands Spoor in Den Haag zijn nog in volle gang. Tram 9, 11, 12, 15, 16, 17 en bus 18 en 26 worden nog tot 17 december dit jaar omgeleid Door de aanleg van de Rotterdamsebaan rijdt tram 15 niet van 25 tot en met 27 augustus. Er wordt dan gewerkt op de Laan van Hoornwijck. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen.