Wildopvang Delft vangt meer vossen op

Vos in Wildopvang Delft

DELFT - De Wildopvang Delft krijgt meer en meer te maken met vossen die moeten worden opgevangen. Waren het er vorig jaar nog twee, nu staat de teller al op vier, terwijl het jaar nog lang niet om is. Ook vorige week vrijdag werd er een jonge vos binnengebracht, die door de dierenambulance was opgepikt op de Bagijnenlaan in 's Gravenzande.

Geschreven door Renate Sonneveld

Het beestje was verzwakt, vermoedelijk omdat het te weinig voedsel kon vinden. 'Hij zwierf in tuintjes, heel stil,' vertelt Winanda de la Rambelje van Wildopvang Delft. 'Hij was heel makkelijk te pakken. Het was duidelijk dat het vosje honger had of misschien ziek is. Zodoende is hij hier terecht gekomen.'



Het vosje heeft bij de opvang z'n eigen hok waarin hij langzaam tot rust komt. 'Hij maakt nogal een moeie en timide indruk. Maar hij eet lekker, heeft mooie ontlasting, dus wij denken dat het goed met hem gaat,' aldus De La Rambelje.



Verstedelijking



Bij de wildopvang zijn ze niet verbaasd door de toename in het aantal vossen dat ze binnenkrijgen. 'Vossen komen meer voor in de steden. Daardoor valt het ook sneller op als een vos in nood verkeert. Dan trekken mensen aan de bel,' zegt De la Rambelje.



Maar ook de verstedelijking speelt een rol, waardoor de leefgebieden van dieren kleiner worden. De la Rambelje: 'We dijen toch uit in het Westen. We moeten toch bouwen en wegen maken. Dat is best wel een probleem. Dat geldt ook voor andere wilde dieren. Zoals egels bijvoorbeeld. Die hebben het soms ook moeilijk vanwege de verstedelijking van de omgeving.'



De verwachting is dat het gevonden vosje over een week of twee weer aangesterkt is. Hij wordt dan uitgezet op een veilige plek waar hij zijn leventje weer kan oppakken.