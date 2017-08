Extra toezicht islamitische school in Leiden na actie Pegida

LEIDEN - De politie houdt extra toezicht op een islamitische basisschool in Leiden na een actie aan het begin van het schooljaar. Onbekenden hadden de toegangspoort met een hangslot afgesloten. Aan het slot zat een brief met een doodshoofd en werd gesteld dat islamistische scholen dicht moeten.

De school heeft aangifte gedaan van vernieling en discriminatie . De politie doet onderzoek en neemt daarbij ook beelden mee die de anti-islamitische organisatie Pegida Nederland erover publiceerde.Directeur Gülsüm Dogan van basisschool Er-Risèlèh aan de Stadhouderslaan noemt het een ernstige zaak. De kinderen, die via de achteringang naar binnen moesten, hebben er volgens haar niet veel van gemerkt. 'De leerkrachten hebben geprobeerd het luchtig te houden om er toch nog een eerste blije schooldag voor de leerlingen van te maken.'De politie verwijderde direct het slot, net als een slot op de fietsenstalling. De directeur had graag gezien dat de politie nog even was gebleven, maar is blij dat er nu toezicht is.