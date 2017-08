Deze boor gaat de Victory Boogie Woogietunnel maken

De boormachine is gebouwd in Duitsland. Foto gemeente Den Haag

DEN HAAG - In Duitsland is de boormachine gebouwd die nodig is voor het maken van de tunnel in de Rotterdamsebaan. De boor komt in oktober naar Den Haag en zal in 2018 de tunnel gaan graven.



De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorstlaan en moet Den Haag beter bereikbaar maken. De tunnel wordt dus geboord door de in Duitsland gemaakte tunnelboormachine. De machine is een soort rijdende fabriek en is meer dan 60 meter lang. Het wiel van de boor heeft een diameter van 11,34 meter en draait langzaam rond en schraapt de grond laagje voor laagje los. Per dag kan een tunnelboormachine 15 meter tunnel maken.



