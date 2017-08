Hagenaar verdacht van mishandeling hond

DEN HAAG - Hagenaar Michael van der T. (32) moest maandag terecht staan voor het mishandelen van zijn hond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij het dier, een Amerikaanse Stafford, tussen november 2016 en april 2017 onder meer geschopt en geslagen heeft. De verdachte was er niet bij in de rechtszaal.

Eigenlijk zou de zaak maandag behandeld moeten worden, maar de advocaat van Van der T. vroeg aan de politierechter om de getuigen opnieuw te horen. Het ging om een dierenarts die de hond onderzocht had, de buurvrouw en de ex-vriendin van het slachtoffer.Van de dierenarts wil de advocaat een onderbouwing hoe hij tot de conclusie komt dat de hond gewond is geraakt door een 'stomp trauma'. Ook wil ze meer informatie over wanneer de hond botbreuken heeft opgelopen. Dat gebeurde volgens de verdachte toen de Stafford als puppy met een grote hond stoeide.De advocaat wil daarnaast dat de buurvrouw, die gezien zou hebben dat Van der T. de hond een 'harde rotschop' gaf, haar verhaal nog eens vertelt aan een rechter-commissaris. Dat is een rechter die toezicht houdt op het onderzoek van de politie.Verder trok de advocaat het verhaal van de ex-vriendin van Van der T. in twijfel. De vrouw zou aan waanbeelden lijden en heeft volgens de advocaat tegen het meldpunt 144 gezegd dat de verdachte de hond drie keer mishandelde, terwijl ze bij de politie verklaarde dat hij het dier vier of vijf keer schopte.De officier van justitie vindt het niet nodig dat de getuigen opnieuw gehoord worden: 'Of je een hond nou vier of vijf keer schopt, dat maakt niet uit. Eén schop is genoeg.' Hij twijfelt niet aan de verklaringen van de getuigen en wil de zaak voortzetten.De rechter besluit dat de advocaat een lijst met vragen mag opstellen voor de dierenarts. Die krijgt hij binnen twee weken. De getuigen hoeven niet opnieuw hun verhaal te doen, van de rechter. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat.