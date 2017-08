Kluswoningen in oud kantoorgebouw: saaie Plaspoelpolder wordt hip

Een voormalig kantoorgebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk wordt omgevormd tot kluswoningen. | Foto Omroep West

RIJSWIJK - Een voormalig kantoorgebouw midden in de Plaspoelpolder in Rijswijk wordt omgevormd tot kluswoningen. En dat is niet alles: het is ook een beetje het begin van een totale metamorfose van het gebied waar nu veel panden leeg staan.

De kluswoningen komen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Koopmansstraat uit de jaren zeventig, dat aan de rand van een bestaande woonwijk staat. Aan de overzijde van de straat worden ook kantoorgebouwen omgebouwd tot woningen.



In het pand is ruimte voor 62 woningen van 81 tot 195 vierkante meter. De prijzen voor een kluseenheid lopen uiteen van 97.500 tot 375.000 euro voor een penthouse op de zevende verdieping met een enorm dakterras. Hoeveel de kopers vervolgens kwijt zijn aan het omvormen tot een echt huis, hebben ze zelf in de hand, vertelt directeur Marnix Norder van initiatiefnemer Steenvlinder: ‘Je kunt ook een manager zijn en van alles uitbesteden. Maar zelf klussen levert natuurlijk wel het meeste voordeel op.’



Gezamelijke delen



Het bedrijf Steenvlinder vernieuwt alle gezamenlijke delen. Pas daarna klussen de kopers individueel hun eigen woning af. Norder: ‘Je bent hier dus niet afhankelijk van de groep. Dat vinden veel klussers heel aantrekkelijk.’



Elke koper past zijn of haar eigen stukje van de gevel aan, zodat straks een gevarieerde buitenkant ontstaat. Steenvlinder stimuleert met een korting dat mensen een Frans balkon of loggia (een inpandig balkon) gaan bouwen.



Energiemaatregelen



Verder wordt ook duurzaam bouwen gestimuleerd door eigenaren een forse korting te geven voor energiemaatregelen. Het gebouw krijgt een groene gevel. Bijzonder is ook dat kopers ieder hun eigen zonnepaneel op het dak kunnen leggen. Zeer vernieuwend is het autodeel-systeem, aldus de ontwikkelaar. Naast de parkeerplaatsen voor eigen voortuigen, is er ruimte voor deelauto’s.



Kopers kunnen meerdere kluseenheden kopen en deze combineren. Zo kun je een woning van meerdere woonlagen maken, of juist een extra brede woning. Ook kunnen mensen die dat willen, naast een eigen woning ook een woning voor iemand anders realiseren, voor de verkoop of verhuur.



Nieuwe toekomst



Volgens de gemeente Rijswijk past het idee voor de kluswoningen prima in een nieuwe toekomst voor de Plaspoelpolder. Dat bedrijventerrein wordt gemoderniseerd. Er komt meer ruimte voor woningen aan de randen. Verder is het de bedoeling dat er een grote nieuwe sporthal komt.