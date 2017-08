West Wekker: Extra toezicht bij school Leiden en deze boor gaat Victory Boogie Woogietunnel maken

REGIO - Goedemorgen! De politie Leiden houdt extra toezicht bij een islamitische basisschool na een actie van Pegida en de boor die de Victory Boogie Woogietunnel gaat maken komt bijna naar Nederland. Dit en meer lees je in de West Wekker!

De politie houdt extra toezicht op een islamitische basisschool in Leiden na een actie aan het begin van het schooljaar. Onbekenden hadden de toegangspoort met een hangslot afgesloten. Aan het slot zat een brief met een doodshoofd en in die brief werd gesteld dat islamistische scholen dicht moeten.In Duitsland is de boormachine gebouwd die nodig is voor het maken van de tunnel in de Rotterdamsebaan. De boor komt in oktober naar Den Haag en zal in 2018 de tunnel gaan graven.In Rijswijk en Midden-Delfland hebben mensen mogelijk een NL-Alert ontvangen vanwege een grote brand bij ExxonMobil in Rotterdam. Volgens Brandweer Haaglanden was er echter geen gevaar voor de volksgezondheid.Hagenaar Michael van der T. (32) moest gisteren terecht staan voor het mishandelen van zijn hond. Het dier zou botbreuken hebben opgelopen bij de mishandeling.Tom Beugelsdijk is door het Nederlandse publiek en een vakjury uitgeroepen tot maatschappelijk eredivisiespeler van het jaar. Gisteravond werd dit tijdens het Voetballer van het Jaar-gala bekendgemaakt.Eindelijk begint het weer te lijken op zomer! De ochtend start nog met wolkenvelden, maar in de middag krijgt de zon steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op ongeveer 22 graden. Morgen is er nog meer zon en wordt het zelfs 26 graden.Team West is terug! Elke dinsdag vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven in het opsporingsprogramma Team West. Deze week zoekt de politie vier verdachten van het mishandelen van een 20-jarige vrouw in Zoetermeer. Verder worden er beelden getoond van een man die op slinkse wijze twee duren ringen steelt bij een juwelier in Den Haag. Team West is elke dinsdag om 17.00 uur te zien op TV West.