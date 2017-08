Ouders en kinderen juichen rookvrije speeltuinen toe

DEN HAAG - Ouders en kinderen op het Haagse Oranjeplein reageren enthousiast op een rookvrije speeltuin. Ook ouders die zelf graag een peuk opsteken, juichen het toe om hier het bord 'Rookvrij - Op weg naar een rookvrije generatie' op te hangen.

Als het aan Mohamed Taheri uit de Haagse Stationsbuurt ligt, verdwijnt het roken helemaal uit het Haagse straatbeeld. Onder het mom goed voorbeeld doet volgen, sluit hij zich daarom aan bij de landelijke campagne van de Hartstichting, het KWF en het Longfonds. Die hebben nu een Rookvrij-bord ontworpen die de huidige, vrijblijvende borden van de gemeente Den Haag moeten vervangen.Dankzij diezelfde Taheri hangen er sinds drie jaar al ontmoedigingsborden in de Haagse speeltuinen . Maar die zijn nauwelijks herkenbaar en weinig dwingend. Bovendien: een rookverbod kan je wettelijk niet afdwingen. Maar dat hoeft volgens Taheri ook niet. Hij denkt dat je mensen ook kan gewoon aanspreken op hun gedrag.Als Taheri een man op het Oranjeplein aanspreekt op zijn rookgedrag, geeft deze man ook toe dat het niet goed is. Hij belooft er rekening mee te houden. Ouders die zelf niet roken, zijn ook meteen enthousiast. Maar een moeder die toegeeft soms ook te roken in de speeltuin ('Niet goed nee') vindt het ook een goed idee.Wat opvalt is dat er geen kinderen op het Oranjeplein zijn die roken. Misschien omdat ze nog jong zijn. Maar de meesten zijn het ook niet van plan. Zij vinden het Rookvrij-bord, gezien hun reacties, dan ook goed idee: 'Het is slecht voor het milieu en slecht voor hun zelf' en 'Mensen kunnen ziek worden, en het is ook vies.'