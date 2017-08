NL-Alert in Rijswijk en Midden-Delfland om grote brand Rotterdam, geen gevaar volgens brandweer

Foto: RTV Rijnmond

RIJSWIJK - In Rijswijk en Midden-Delfland hebben mensen mogelijk een NL-Alert ontvangen vanwege een grote brand bij ExxonMobil in Rotterdam. Volgens Brandweer Haaglanden is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid in deze plaatsen.





De brandweer verwacht echter geen overlast in onze regio. 'De wind staat op dit moment naar het zuiden, waardoor de rook niet richting de regio Haaglanden komt', aldus de brandweer. De brandweer houdt een eventuele winddraaiing in de gaten.



Updates



De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geeft updates via het

Een NL-Alert wordt verstuurd binnen een straal rondom een incident en daardoor hebben mogelijk mensen in Rijswijk en Midden-Delfland het bericht ook ontvangen.De brandweer verwacht echter geen overlast in onze regio. 'De wind staat op dit moment naar het zuiden, waardoor de rook niet richting de regio Haaglanden komt', aldus de brandweer. De brandweer houdt een eventuele winddraaiing in de gaten.De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geeft updates via het twitteraccount RijnmondVeilig . De brand is inmiddels onder controle.