Drie invallen in onderzoek naar synthetische drugs

LEIDEN - Op drie plaatsen in Leiden zijn dinsdagochtend invallen gedaan. Het gaat om twee huizen en een schoonmaakbedrijf.

'In een huis zijn twee mensen aangehouden en in het andere huis een persoon', vertelt verslaggever Sander Knura. De verdachten zijn twee broers van 37 en 40 jaar en een 37-jarige vrouw. Zij zijn van hun bed gelicht.'De vrouw zou drugs dealen via social media', weet Knura. In een van de huizen zou cocaïne, pillen en een flink geldbedrag zijn gevonden. Een computer, telefoons en een 'dikke Audi' zijn in beslag genomen. 'De auto was verlaagd, had sportvelgen en geblindeerde ramen. Die valt wel op in een gewone arbeiderswijk.'Een schilder op het bedrijventerrein toonde zich dinsdagochtend niet verbaasd over de inval: 'Het zat er een keer aan te komen.' Diezelfde geluiden zijn bij buurtbewoners rond de ingevallen huizen te horen.De zaak draait om synthetische drugs, weet Knura. 'De zaak kwam aan het rollen na een arrestatie in Marokko. Het onderzoek loopt al drie maanden.'