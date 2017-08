Vier vrouwen gezocht voor mishandeling in Zoetermeer

ZOETERMEER - Op het moment dat een 20-jarige vrouw met haar fiets wil instappen in de Randstadrail in Zoetermeer, wordt ze mishandeld. Het slachtoffer heeft de vier verdachten nog geen twee minuten eerder voor het eerst gezien. Ze zijn duidelijk te zien op bewakingsbeelden.

De 20-jarige vrouw komt op donderdag 25 mei even voor 21.30 uur aan bij station Oosterheem. Ze ziet dat de tram over één minuut komt, dus ze haast zich om die te halen. Ze tilt daarom haar fiets de trap naar het perron op.Beneden zitten vier vrouwen die haar naroepen en uitschelden. De vrouw gaat daar niet op in en gaat het perron op. Dan gaan de vier ook naar boven. Ze lopen op het slachtoffer af en als die in de tram wil stappen, wordt ze door twee van de vier vrouwen mishandeld.Ze wordt uit de tram getrokken, geschopt, geslagen en gekrabd door twee van de vier vrouwen. Ze valt met haar fiets op de grond en wordt vervolgens aan haar haren getrokken. Dan gaan de vrouwen er vandoor. Ze lopen de trap af en verdwijnen in de richting van de Loirestroom.Het slachtoffer is opgevangen door personeel van HTM. Ze heeft nog dagenlang last gehad van de mishandeling, met name aan haar hoofd en nek. Daarnaast is ze erg bang om de vrouwen opnieuw tegen te komen. Ze zijn vastgelegd op bewakingsbeeld en zijn daarop duidelijk te zien.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem