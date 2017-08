Geld opgenomen met pinpas van vermoorde Ans van der Meer (85) uit Den Haag

DEN HAAG - In de avond en nacht voordat het lichaam van de vermoorde Ans van der Meer werd gevonden, is er meerdere keren geld opgenomen met haar pinpas. De man die de transacties doet is duidelijk te zien op bewakingsbeelden. De politie houdt er rekening mee dat hij is betrokken bij de dood van de 85-jarige vrouw.

Het lichaam van Ans van der Meer wordt op vrijdag 30 juni rond 12.40 uur gevonden in haar woning aan de Louis Davidsstraat in het Haagse stadsdeel Loosduinen. Ze zou die dag meegaan met een uitje van een ouderenvereniging, maar komt niet opdagen. Omdat dat niets voor haar is, wordt er alarm geslagen. Agenten vinden het lichaam van de vrouw en stellen vast dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen, vermoedelijk op donderdag 29 juni.Er wordt een groot onderzoek gestart waarbij buurtbewoners en bekenden van de 85-jarige vrouw worden gehoord. Familie heeft ze niet meer. Iedereen spreekt over een nette, verzorgde dame die er nog regelmatig op uit gaat. Rechercheurs ontdekken dat er voor de vondst van haar lichaam geld is opgenomen met haar bankpas. Op beelden is drie keer dezelfde man te zien.De eerste transactie is op donderdag 29 juni om 20.57 uur bij de geldautomaat van ABN Amro aan de Kerklaan in Wateringen. Vervolgens wordt er vrijdag 30 juni om 0.10 uur geld gepind in winkelcentrum Ackershof in Pijnacker, eerst bij ABN Amro en een paar minuten later bij de ING bank. De politie zegt niet hoeveel geld er is opgenomen.De man probeert zijn gezicht te bedekken en houdt regelmatig een plastic tas voor de camera, maar is op bepaalde momenten goed te zien. Hij draagt een geruite pet, een grote zonnebril en heeft een wit oortje van een koptelefoon in zijn oor. Verder draagt hij een donkere jas, een spijkerbroek en donkere schoenen met witte zolen.De recherche komt graag in contact met mensen die de pinner herkennen. Ook mensen die hem in Wateringen of Pijnacker hebben gezien, worden gevraagd om zich te melden. Mogelijk is er gezien of hij een voertuig gebruikte dat ergens in de buurt van de pinautomaten stond. Daarnaast is ook informatie over verdachte of opvallende zaken rondom de flat van Ans van der Meer aan de Louis Davidsstraat in Den Haag nog welkom.Op de bewakingsbeelden van de ING bank in Pijnacker zijn drie fietsers te zien, die over de Oostlaan fietsen op het moment dat de pinner aankomt bij de automaat. Ook de stemmen van de fietsers zijn te horen. Het lijken drie jonge mannen te zijn. De recherche wil hen graag spreken om te horen of zij meer over te pinner kunnen vertellen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem