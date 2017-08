Nog één relschopper ADO-Feyenoord gezocht

DEN HAAG - De politie is nog op zoek naar één verdachte van de rellen tijdens de wedstrijd ADO Den Haag-Feyenoord van vorig seizoen. Tijdens de wedstrijd braken op en onder de tribune ongeregeldheden uit, waarbij politie en stewards werden belaagd door supporters. Daarvoor zijn inmiddels 25 personen aangehouden en verhoord. De laatste verdachte is duidelijk te zien op een filmpje dat in het stadion is gemaakt.

ADO Den Haag speelde op zondag 19 februari thuis tegen Feyenoord. Op de Aad Mansveldtribune zaten twee personen die werden aangezien voor Feyenoordsupporters. Achteraf bleek het te gaan om een ADO-supporter die samen met een kennis naar de wedstrijd keek. Na de 0-1 van Feyenoord werden die twee personen door ADO-aanhang belaagd en hardhandig van de tribune gezet.



Politieagenten en stewards die tussenbeide kwamen werden vervolgens ook belaagd door een grote groep supporters. Ze werden geschopt en geslagen en er werden voorwerpen naar ze gegooid, waaronder fakkels, tafels, planken en staven. Negen agenten raakten daardoor lichtgewond en pas nadat de Mobiele Eenheid werd ingezet kon de rust in en om het stadion weer worden hersteld.



25 aanhoudingen



Na de ongeregeldheden heeft de politie door middel van camerabeelden, filmpjes op social media en getuigenverklaringen 25 personen aangehouden en verhoord. Acht mensen hebben van ADO Den Haag een stadionverbod gekregen. Het Openbaar Ministerie bekijkt nog welke straffen worden geëist tegen de verdachten.



Op dit moment is de recherche nog op zoek naar één persoon. Hij is te zien op een filmpje dat vlak voor het uitbreken van de rellen is gemaakt. Na een verdere analyse verdenkt de politie hem van het gooien van meerdere voorwerpen richting een ME-linie.



Herkent u hem?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

