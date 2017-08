Strandconcert Anouk uitverkocht: 'Dit is voor mij een bijzondere plek'

Anouk in actie (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het Live on the Beach-strandconcert van Anouk dat vrijdag 8 september op Scheveningen plaatsvindt, is uitverkocht. Dinsdagochtend zijn de laatste tickets verkocht. Na DI-RECT, Golden Earring en Marco Borsato speelt nu ook de Haagse zangeres daar voor 25.000 fans.

'Ik ken inmiddels elke concertzaal en stadion van binnen en buiten, maar dit is voor mij wel een heel bijzondere plek', vertelt Anouk. 'Ik heb ontzettend veel zin om samen met mijn band op het Scheveningse strand op te treden.'



Niet alleen Anouk zal 8 september op het podium staan. Voorafgaand aan haar strandconcert treden de Haagse bands Piñata en Friends of the Family op.



Doe Maar



De dag na het concert van Anouk geeft Doe Maar een optreden op het Scheveningse strand. Voor dit optreden zijn nog wel kaarten te verkrijgen, al gaat ook de verkoop van die tickets hard. De organisatie verwacht dat dit concert ook snel uitverkocht zal zijn.



Het is niet de eerste keer dat Anouk op het strand speelde. Op 31 juli 1999 speelde ze er samen met Kane en Billy The Kid. Dat mini-festival werd door de bands zelf georganiseerd.