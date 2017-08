Smerige restaurants zijn de sjaak: vanaf maandag kun je controleren waar de keuken vies is

gasfornuis

DEN HAAG - Muizenkeutels in de keuken, niet goed afgewassen borden, filet americain die buiten de koelkast is bewaard of aangekoekte vloeren. Bij dit soort smerige horecazaken die het niet zo nauw nemen met de hygiëneregels wil je natuurlijk niet eten. Tot nu toe kon je alleen maar afgaan op je eigen indrukken. Maar vanaf maandag komt daar in Den Haag verandering in. 'Vieze' restaurants worden keihard aan de schandpaal genageld door de Voedsel en Warenautoriteit NVWA.

Hotels, cafés, snackbars, shoarmazaken, sushitenten en de afhaalchinees: de hygiëne van veel van dit soort zaken in Den Haag is vanaf maandag niet langer een geheim. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf dan de inspectieresultaten publiceren. Tot nu toe gebeurde dat alleen met de gegevens over lunchrooms.



Via een app en een website kun je straks ook van andere Haagse horecabedrijven zien of ze voldoen aan de eisen van de inspectie. Zaken die alles netjes op orde hebben krijgen een groen symbool, zijn er verbeterpunten dan is het geel. Bij oranje is een zaak onder toezicht gesteld, en er is zelfs een 'code rood' voor bedrijven die door de NVWA zijn stilgelegd. De gegevens worden wekelijks gectualiseerd, belooft de autoriteit.



Openbaarmaking leidt hopelijk tot betere hygiëne



'Er zijn ook bedrijven waar we niet recent zijn geweest, die zijn dan wit. Omdat we daar een tijdje niet hebben geïnspecteerd, hebben we daar geen oordeel over', vertelt een woordvoerder aan Omroep West. Met de publicatie van de resultaten hoopt de inspectie de hygiëne in horecazaken te verbeteren. 'We willen transparant zijn over wat we aantreffen, maar we hopen ook dat het de naleving bevordert. Bedrijven willen natuurlijk graag groen op de kaart staan, dus we hopen dat ze zaken dan nog sneller verbeteren.'



In sommige landen zijn horecazaken verplicht een sticker met zo'n kleurcode op de deur te plakken, zodat je als consument meteen ziet of alles er in de haak is. Maar daar wil de NVWA niet aan. 'Nee, we houden ons bij die app. Dat is ook administratief handiger. Bovendien gaan we eerst kijken hoe dit werkt, we voeren het gefaseerd in. Vanaf volgend jaar publiceren we ook gegevens uit Amsterdam en Rotterdam, daarna uit alle andere gemeenten.'



Niet bang voor boze horeca-ondernemers



Bang voor boze horeca-ondernemers is de NVWA niet. 'De ervaringen met openbaarmaking zijn tot nu toe goed. Mensen hebben allemaal een brief van ons gekregen, waarin we aankondigen dat we dit gaan doen. We hebben natuurlijk al ervaring met de lunchrooms, dus veel horecabedrijven weten nu wel dat het speelt.'



Volgens de woordvoerder kunnen bedrijven ook bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun inspectieresultaten. 'Ja, formeel kan dat. Ze kunnen naar de rechter stappen. Maar dat is volgens mij nog niet gebeurd.' Hoeveel zaken in Den Haag een 'rode' beoordeling hebben, wil de woordvoerder niet zeggen. 'Wacht u maar tot maandag, dan staan alle resultaten online.'