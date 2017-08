Van erg goed tot diarree en kotsen: Consumentenbond test sushi

Foto: ANP

LEIDEN - Voor de meest hygiënische bezorgsushi moet je in Leiden zijn. Dat blijkt althans uit een test van de Consumentenbond onder twintig bezorgrestaurants in vijf steden. SushiPoint kreeg van de bond 9,6. Niet alleen de 'schoonste', ook de slechtste sushi is in Leiden te vinden, Sushi Time werd met een 2,5 beoordeeld.