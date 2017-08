Onderzoeksraad bekijkt communicatie brand ExxonMobil

RIJSWIJK - De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt de communicatie rond de grote brand die maandagavond woedde bij de raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam. Daarbij ging het een en ander mis, meldt RTV Rijnmond. Dit maakt deel uit van een verkennend onderzoek om te beoordelen of de Raad een uitgebreider onderzoek zal starten naar de brand.

Het eerste NL-Alert aan omwonenden - die onder andere bewoners van de gemeenten Rijswijk en Midden-Delfland kregen - bevatte geen informatie en de website Rijnmondveilig.nl was drie kwartier offline door overbelasting.De brand die maandagavond woedde bij de raffinaderij veroorzaakte dikke rookwolken, die tot in de wijde omgeving te zien waren.Omdat de wind naar het zuiden stond, had de regio Haaglanden geen last van de rook. Roetdeeltjes kwamen terecht in Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Zuidland en Oudenhoorn, ten zuidwesten van de raffinaderij. De milieudienst DCMR onderzoekt deze roetdeeltjes en de gemeente Nissewaard bekijkt wat er moet gebeuren om ze te verwijderen.Omwonenden van de raffinaderij hebben het advies gekregen voorlopig geen gewassen van volkstuinen te eten. Ook moeten zij huidcontact voorkomen met neergeslagen roetdeeltjes, waarschuwen de hulpdiensten.