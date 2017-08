Gemeente Westland hele dag niet bereikbaar door storing

DEN HAAG - De gemeente Westland kampt dinsdag met een storing. Hierdoor is zij zowel telefonisch als per e-mail de hele dag niet bereikbaar. Waardoor de storing wordt veroorzaakt, is niet bekend.



De gemeente geeft op haar website aan dat alleen mensen die iets willen afhalen, naar het gemeentehuis kunnen komen. 'Heeft u een andere afspraak, dan kunnen wij u vandaag niet helpen', meldt



De gemeente verwacht het probleem pas na de sluiting van het gemeentehuis op te lossen. Mensen die een afspraak hebben, moeten een nieuwe afspraak inplannen. 'Let op! Dit kan pas wanneer de storing verholpen is', waarschuwt de gemeente.

