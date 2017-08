Haal je zomeroutfit maar uit de mottenballen: woensdag eindelijk weer strandweer!

REGIO - Misschien had je het tuinmeubilair alweer in de schuur gezet en je zomerkleding verwisseld voor een winteroutfit. Maar na een maand met herfstweer in het land, lijkt de zomer weer terug te keren. Dinsdag lopen de temperaturen al op en woensdag belooft helemaal mooi te worden. Dus op naar het strand!

De zomer van 2017 zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een van de mooiste edities. In mei en juni konden we volop genieten van mooi weer. Maar vooral in augustus liet de zomer het flink afweten . Er is zonlicht aan het eind van de tunnel. Volgens weerman Huub Mizee gaat de zon woensdag flink schijnen en wordt het rond de 27 graden. De laatste keer dat het zo warm werd, is toch alweer een dikke maand geleden.Ook de komende week ziet de weersverwachting er goed uit. Wel minder warm, maar de zon schijnt, en dat is heel wat gezien de afgelopen weken. Dus grijp je korte broek en zwemkleding uit de mottenballen en maak er wat moois van. Want voor je het weet is het weer voorbij die mooie, wisselvallige, zomer….