Ongeluk op de A4: auto op zijn kop en wagen in de sloot

Foto: AS Media

DEN HAAG - Bij een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is dinsdag één auto op zijn kop beland en één in de sloot. Twee rijstroken van de weg ter hoogte van Nieuw-Vennep waren enige tijd afgesloten. De toerit is momenteel nog dicht, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). De vertraging voor het verkeer was op het hoogtepunt ruim een uur. Nu is er vrijwel geen file meer.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Volgens de VID grepen omstanders direct na het ongeluk in: 'Met hun actie hebben ze de inzittenden van de auto die te water raakte gered.'



De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.



Lantaarnpaal uit grond



Bij het ongeluk reed één van de auto's een lantaarnpaal uit de grond.



Het verkeer kon enkele uren maar gebruikmaken van één rijstrook. Ook het wegvervoer vanaf de A44 ondervond hinder van het ongeluk op de A4.