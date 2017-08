KNVB laat ADO buiten categorie-indeling: 'Besluit volgt later'

DEN HAAG - De KNVB heeft nog steeds geen oordeel geveld over de financiële situatie van ADO Den Haag en neemt de Haagse voetbalclub dan ook niet op in de categorie-indeling. Dat heeft de voetbalbond bekendgemaakt.

ADO Den Haag is al weken in afwachting van een reactie van de licentiecommissie. De reden dat de KNVB nog geen besluit heeft genomen, heeft te maken met het prioriteitsaandeel dat de gemeente Den Haag heeft afgestaan.Vanuit Zeist riep dit vragen op en daarom moest ADO Den Haag aanvullende vragen beantwoorden.Naast ADO Den Haag is ook Roda JC niet opgenomen in de categorie-indeling. De voetbalclub uit Kerkrade heeft problemen met de omstreden investeerder Aleksei Korotaev.Van de voetbalclubs die in categorie 1 ingedeeld zijn, vindt de KNVB de financiële situatie 'onvoldoende'. Zij staan onder curatele bij de voetbalbond en moeten bijna al hun uitgaven verantwoorden. In categorie 2 staan clubs van wie de situatie als voldoende wordt beoordeeld. In categorie 3 staan clubs die de financiën goed op orde hebben.