Dierenvoedselbank in nood: nijpend tekort aan voer

DEN HAAG - De dierenvoedselbank in Den Haag zit in de problemen: steeds minder mensen komen dierenvoer brengen. Ruim 400 huisdieren krijgen daarom nu maar de helft van het eten dat ze eigenlijk nodig hebben. 'Alle hulp is nu welkom', zegt oprichtster Geertje van Kranen.

De Dierenvoedselbank Haaglanden helpt wekelijks ruim 100 gezinnen met voedselpaketten voor hun beestjes. 'We helpen echt iedereen', vertelt Van Kranen. 'Van parkieten tot aan konijnen, en natuurlijk heel veel honden en katten. Die lopen nu serieus gevaar op ondervoeding, omdat we gewoon geen voer meer hebben.'Voor het voer is de dierenvoedselbank aangewezen op liefdadigheid van buurtbewoners en dierenwinkels in de omgeving. 'Toch loopt de aanvoer de laatste tijd steeds verder terug. Ik denk dat het grote tekort nu vooral komt door de zomervakantie, maar de problemen spelen al maanden', vertelt Van Kranen.Ondanks het grote tekort aan dierenvoer, blijven er nieuwe aanmeldingen van baasjes binnenstromen. Deze kan de dierenvoedselbank volgens Van Kranen simpelweg niet weigeren: 'Ik kan geen onderscheid maken tussen verschillende baasjes. Waarom de één wel en de ander niet? Die keuze kan ik niet maken.''Ik doe daarom nu een oproep aan alle mensen die voer over hebben: breng het aan ons!', roept Van Kranen.Kleine hoeveelheden kunnen worden langsgebracht aan het Westhovenplein 90 in Den Haag en voor een grote partij wil de dierenvoedselbank het voer zelfs komen ophalen.Dierenvoedselbank Haaglanden is niet de eerste dierenvoedselbank die in de problemen zit, eerder had de instelling in Zoetermeer ook een tekort aan voer en die in Leiden ging sloot na korte tijd zijn deuren.