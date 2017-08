Winkeldief Gouda overlijdt, winkelpersoneel aangehouden

GOUDA - De Poolse man die vrijdag 11 augustus zwaargewond raakte toen hij probeerde spullen uit de Sligro in Gouda te stelen, is overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Twee personeelsleden van de groothandel zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de winkeldief en worden dinsdag gehoord.

De twee, mannen van 56 en 57, spraken de Pool aan toen hij spullen probeerde te stelen . Die beukte daarna een glazen deur in, in een poging te vluchten. De mannen hielden de dief daarna met 'kracht in bedwang', volgens het OM.Toen de politie aankwam bewoog de winkeldief niet meer. Agenten begonnen gelijk met reanimeren, maar de man is nooit meer bij bewustzijn gekomen. Uiteindelijk overleed hij maandag.Het OM wil weten wat er precies gebeurd is. De twee mannen zijn aangemerkt als verdachten. Dat betekent dat ze meteen gebruik kunnen maken van hun rechten, aldus het OM. Later beslissen ze of de twee ook strafrechtelijk iets te verwijten valt. Als de mannen verhoord zijn, worden zij niet langer vastgehouden.