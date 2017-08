Politie-inval Leiden: drie aanhoudingen, drugs en dure sportauto buitgemaakt

LEIDEN - Bij politie-invallen in een onderzoek naar de handel in harddrugs zijn dinsdag in Leiden onder meer cocaïne, xtc, geld en een sportauto in beslag genomen, drie mensen zijn aangehouden. Het gaat om twee broers van 37 en 40 jaar en een vrouw van 37, allen uit Leiden. De politie viel binnen in twee huizen en een bedrijfspand van de verdachten.

Het is nog donker als even na 5.00 uur zo'n dertig agenten, in uniform en in burger, zich verzamelen op een politiebureau in Leiden. Ze bespreken de invallen van die ochtend. De actie is het sluitstuk van drie maanden onderzoek naar handel in harddrugs. De zaak komt bij de politie terecht nadat in mei 2016 een man in de Marokkaanse stad Nador wordt opgepakt met 100.000 xtc-pillen.Het onderzoek leidt uiteindelijk naar twee huizen op de Pasteurstraat en de Sparrenrode, en naar een bedrijf op Kareldoormanweg op industrieterrein De Waard. De deur van het bedrijf is zo open, de verdachte heeft de sleutel vrijwillig afgegeven. Hij is even daarvoor door een de politie van zijn bed gelicht, samen met zijn broer. Zijn vrouw en 9-jarige zoontje blijven achter in het huis. Het glas van de voordeur is eruit geslagen.Voor het huis staat een dikke Audi, de enige dure sportwagen in de arbeiderswijk. De auto is in beslag genomen. 'Zelfs een directeur rijdt er niet in', zegt een buurman. Terwijl rechercheurs onderzoek doen in het huis, vertelt de buurman verder hoe hij wakker wordt van een enorme knal. 'Ik heb altijd al gezegd, dat loopt een keer fout.' Boven spiekt een vrouw vanachter de gordijnen naar alle commotie.Op het industrieterrein komt personeel van de omliggende bedrijven aan op hun werk. 'Het zat er een keer aan te komen', zegt een medewerker van het schildersbedrijf aan de overkant. Hij neemt een slok van zijn koffie. Een ander: 'Eerlijk duurt toch het langst he?' Inmiddels is een speciale geldhond het bedrijfspand binnengegaan voor onderzoek. De gang ligt vol met opengescheurde dozen en schoonmaakspullen.De drie verdachten zitten vast. Zij worden op dit moment verhoord over hun rol in de zaak. Het drietal zit in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.