Verdronken kleuter viel tijdens spelen in het water

BODEGRAVEN - Het 5-jarige jongetje dat overleed nadat hij in de Oude Rijn in Bodegraven viel, was daar met twee andere kleuters aan het spelen. Dat meldt de politie dinsdag.

Het kind uit Bodegraven kwam vrijdagavond in het water terecht en lag daar meer dan een half uur in. Hij werd uiteindelijk door de brandweer uit het water gehaald en overleed later in het ziekenhuis.Hetzelfde weekend overleed in Hazerswoude-Dorp een meisje van 1 jaar nadat zij in de sloot was gevallen.