Na tranen nu geluk, fameus restaurant Bistrot De La Place is terug: 'Finalement, eindelijk'

DEN HAAG - 'Ik heb maandenlang 's nachts nog gedroomd dat ik aan het werk was in mijn oude bistrot', vertelt Marc Cruellas hoorbaar aangeslagen. Aan het begin van 2017 moest de patron na 22 jaar zijn geliefde restaurant Bistrot De La Place sluiten. Maar nu gloort er licht aan de horizon. Cruellas opent over een paar weken bijna hetzelfde restaurant op een nieuwe locatie, ook in Den Haag. 'Finalement, eindelijk', vertelt hij met zijn typisch Frans-Nederlandse tongval aan Omroep West.

De sluiting van het culinaire instituut aan de Plaats in de residentie ging hem niet in de koude kleren zitten. 'Het is serieus elke dag janken ', vertelde hij destijds. De hoge huur en fikse personeelskosten werden hem te veel. Maar nu, een paar maanden later, ziet het leven van de sympathieke Fransman er volledig anders uit.'Ik ben hartstikke blij', zegt hij. 'Ik had in januari gezegd, binnen zes maanden wil ik opengaan op een nieuwe plek. Maar je weet nooit hoe de markt zit. Ach, Fransen zijn arrogant. Ik ging er vanuit dat het mij zou lukken en het ís mij gelukt.' Die nieuwe plek is te vinden aan de Maliestraat, bij de Denneweg en vlak achter hotel Des Indes.'Het is nu nog een biologisch restaurant, genaamd Logisch', vertelt Cruellas. 'Maar het wordt weer hetzelfde als mijn vorige restaurant. Bistrot Deux La Place, zeg maar. Het duurde even voor ik de vergunning en de financiering in orde had, maar ik ben er echt heel blij mee. Het is echt een prachtige plek.'Dat kan zo zijn, een opvallende locatie als de Plaats (tegenover de Hofvijver) is het niet. Het is toch maar een achterafstraatje, vergeleken bij die plek? 'Ja, maar hier speelt weer die Franse kapsones', lacht hij. 'Ik denk dat ik na 22 jaar ondernemen mijn gasten ken. Dus ik hoef niet aan een drukke straat te zitten. Mijn gasten kennen de weg, als ze er straks één keer zijn geweest dan weten ze het. Dus een drukke of bekende straat was voor mij geen issue.'Nu is er dus straks het nieuwe restaurant, maar de sluiting is hem echt niet in de koude kleren gaan zitten. Cruellas is er zelfs ziek van geworden, letterlijk. 'Ja, dat kwam door alle toestanden. Het was een zeer lang en moeilijk afscheid. Maar ik had ook zes maanden de steun van mijn gezin.' Ook de gasten lieten zich niet onbetuigd, vertelt de restaurateur. 'Ze belden mij, en we hielden contact via Facebook en de e-mail. Dat is ook het enige wat nu nog werkt, de telefoon werkt nog niet en de website moet nog worden bijgewerkt.'Maar er is nog meer te doen. Alle bekende Franse affiches en andere snuisterijen komen weer terug in de nieuwe zaak, al is die wel wat minder groot dan de vorige: van 50 couverts gaat Cruellas naar 25, maximaal 30 stoelen. 'Maar de Franse chansons, de plaatjes op de toiletten, de vertrouwde tafels en stoelen, de kaart, dat alles verhuis ik mee. De sfeer wordt weer hetzelfde. Één van de twee koks blijft ook en er komt een ander bij.'En dat biedt nieuw perspectief. 'De nieuwe kok heeft ook een opleiding als patissier. Dus daar gaan we ook stappen maken, met nog meer Franse desserts en bijvoorbeeld creatieve ideeën bij de voorgerechten.' En, wat ook blijft is het kenmerkende zingen, door de baas zelf. Net als op de Plaats zal hij twee avonden per week (vrijdag en zaterdag) achter de microfoon kruipen om gevoelige, Franse chansons te zingen.'Maar ik heb wel een nieuwe piano gekocht', zegt hij door de telefoon. Zelfs zonder beeld erbij kun je hem horen glunderen als hij dat zegt. 'Als ik nu droom, heb ik het beeld in mijn hoofd van de nieuwe bistrot. Ik zie mij daarin in mijn dromen al aan het werk.' Mogelijk wordt zijn levenswerk straks ook voortgezet. Zijn 15-jarige zoon Camille komt bij hem in de zaak werken. 'Een avond in de week, naast zijn schoolopleiding. Echt hartstikke leuk.'Met zijn zoon heeft Cruellas de afgelopen maanden sowieso al meer contact gehad. 'Ik kon een paar maanden thuisblijven, dat was ook wel eens leuk. De laatste jaren was ik nooit thuis bij mijn vrouw en kind. Vandaag kon ik mijn zoon gewoon naar school brengen, en 's avonds lekker koken. Ik zal die huiselijkheid missen, maar ik heb beloofd aan mijn gezin dat ik meer aandacht aan hen geef.'Daarom zal de zaak op de nieuwe locatie niet meer zeven dagen per week open zijn, maar vijf. 'Zondag en maandag ben ik voortaan vrij.' Vrije tijd zit er voorlopig echter niet in. Eerst moeten de markiezen nog worden opgehangen, moeten de letters op de raam worden geschilderd en is het tijd voor een verbouwing van het restaurant aan de Maliestraat.Een exacte opneningsdatum kan Cruellas niet geven. 'Ik krijg de sleutel op 1 september, maar moet nog flink aan de slag. Ik hoop de laatste week van september of de eerste week van oktober open te kunnen.' Hij is echt optimistisch. 'Ik heb nu al de eerste mensen die willen reserveren', klinkt het enthousiast. 'Ik heb een grote mond, zoals iedere Fransman. Maar nu moet ik het nog waarmaken', zegt hij eerlijk.Met de afsluiting van die eerdere 22 jaar lijkt het in elk geval goed te komen. 'Ik ben een paar keer in mijn oude restaurant geweest. Mijn opvolgers van La Palmette hebben daar een totaal nieuw interieur in gebouwd. Het gaf geen raar gevoel om in mijn oude bistrot te zijn. Het is zo anders. Ik heb nu ook nog mijn nieuwe zaak, ik ben dolgelukkig.'