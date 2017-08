Dirk Kuijt gebruikte 'verboden' middelen met toestemming

DEN HAAG - Voetballer Dirk Kuijt heeft tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Hierdoor staat zijn naam op een lijst van voetballers die om medische redenen medicijnen hebben gebruikt die op de dopinglijst staan. Het Hackerscollectief Fancy Bears openbaarde deze lijst van 25 spelers die actief waren op het WK in Zuid-Afrika en daar met toestemming van artsen 'verboden' geneesmiddelen gebruikten.

De zaakwaarnemer van Kuijt heeft laten weten dat de onvermoeibare Katwijker tijdens het WK last kreeg van een kies. Kuijt ging onder begeleiding van de toenmalige bondsarts naar een tandarts voor een wortelkanaalbehandeling. De bondsarts heeft daarna, in lijn met de regels, een medisch attest aangevraagd voor gebruik van het ontstekingsremmende dexamethason. De inmiddels gestopte Kuijt bereikte met Oranje in Zuid-Afrika de WK-finale, waarin Spanje in de verlenging met 1-0 te sterk was.De Fancy Bears onthulden vorig jaar de vertrouwelijke medische gegevens van talloze topsporters. Voor het eerst zijn nu ook gegevens en namen van voetballers naar buiten gebracht.