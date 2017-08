Twee jaar cel geëist in hoger beroep tegen 'vieze' masseur

Foto: Flickr.com / Nick Webb

DEN HAAG - Tegen de 54-jarige Wietze F. uit Zoetermeer heeft het Openbaar Ministerie in hoger beroep twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. De man wordt er van verdacht drie vrouwen te hebben misbruikt tijdens het geven van een massage.

De man werkte in Zoetermeer als lifestyle en mentalcoach en daarbij masseerde hij ook cliënten. De Zoetermeerder wordt verdacht van het misbruiken van drie van zijn klanten tijdens massages. Dat zou zijn gebeurd in 2014. De slachtoffers zochten geestelijke steun bij de ex-politieman, die tijdens de massages gedeeltelijk naakt was. Ook zou hij bij een cliënte op en over haar vagina hebben geblazen.



In oktober 2016 werd de man veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Ook kreeg hij een pakket behandel- en begeleidingsmaatregelen opgelegd en mocht hij niet meer optreden als 'mental coach'. Het Openbaar Ministerie had 28 maanden cel geeist.





Man werkte eerder in rechtbank



Verdachte was jarenlang parketpolitieman bij de Haagse rechtbank en later rechercheur bij de politie Haaglanden. Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.