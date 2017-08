Eerstejaars studenten knappen tuintjes op in volkswijk

LEIDEN - De nieuwe eerstejaars studenten in Leiden hebben nog maar net de El Cid-week achter de rug, en nu staan ze ineens tuintjes te schoffelen in een Leidse volkswijk. Verplicht, want het is een onderdeel van de kennismakingstijd van hun studentenvereniging Quintus. En de buurtbewoners zijn er blij mee, want de boel knapt er flink van op.

Er wordt hard gewerkt in de Borneostraat in De Kooi. En dat is nodig ook, want de oudere mensen die hier een benedenwoning huren lukt het vaak niet meer om hun tuintje bij te houden. ‘Ik ben 88’, zegt een man die in zijn deuropening staat te kijken naar de studenten. ‘Ik vind het schitterend wat ze doen, want zelf kan ik het niet meer.’De ongeveer twintig eerstejaars van Quintus hebben het best naar hun zin, ook al hebben de meesten nooit tuingereedschap in hun handen. ‘Ik doe dit echt nooit’, zegt een studente die bezig is een grote heggenschaar. ‘Maar het gaat prima hoor!’Sinds een paar jaar is het bij Quintus de gewoonte dat eerstejaars bij de ontgroening ook echt kennismaken met de stad. ‘Dat is omdat ze zo kunnen leren om maatschappelijk betrokken te zijn’, zegt Sharon van de Bovenkamp van Quintus. ‘Zo leren ze hun buurtgenoten en Leiden kennen. Dat vindt Quintus belangrijk, dus dat willen meegeven aan ze.’Het verplichte karakter van deze ‘ontgroening’ vinden de meeste eerstejaars geen probleem. ‘Je leert de stad zo op een andere manier kennen in een wijk waar je anders nooit zou komen en het is fijn dat we zo iets voor deze mensen kunnen doen.’