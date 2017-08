Bijna anderhalf jaar cel geëist tegen brandstichter Winkelhof

LEIDERDORP - Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw die op 21 februari brand stichtte in de kelderboxen onder winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp bijna anderhalf jaar cel krijgt waarvan één jaar voorwaardelijk. Bij de brand liepen vier winkels flinke schade op en moesten twintig woningen tijdelijk worden ontruimd.

Het OM wil naast de celstraf dat de 46-jarige Leiderdorpse zich een jaar lang laat opnemen voor de behandeling van haar psychische stoornis en alcoholverslaving.De brand zorgde voor veel onrust bij winkeliers en de bewoners van de bovenliggende appartementen. Er was rookschade in bergingen van de particulieren en rook- en waterschade in een aantal winkels doordat de automatische sprinklerinstallatie was aangeslagen.Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw met iets dat lijkt op een fles wasbenzine en een aansteker door de hal loopt op weg naar de bergingen. Als zij terugloopt uit de bergingen, is er rook te zien op de camerabeelden. Verder zijn in haar woning een gelijkende fles wasbenzine en aansteker gevonden. De berging waarin de brand is gesticht is van de ex van de vrouw.De vrouw kampt met psychische problemen en een alcoholverslaving. Van de bewuste dinsdagavond zegt zij zich niets te herinneren doordat zij onder invloed was.De officier eist een zware straf omdat de brandstichting heel anders had kunnen aflopen. Zo heeft de brandweer een hoge koolmonoxide-concentratie gemeten in de bovenliggende appartementen. Daarom vindt de officier een forse (voorwaardelijke) celstraf en opname voor behandeling van haar psychische problemen op zijn plaats.De uitspraak is over twee weken.