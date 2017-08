Beugelsdijk vindt maatschappelijke prijs een grote eer

DEN HAAG - 'Een mooi compliment en een grote eer.' Dat is de reactie van Tom Beugelsdijk op het winnen van de prijs 'Maatschappelijk Speler van het jaar van de Eredivisie'. Maandagavond kreeg de ADO-speler deze prijs. ADO Den Haag speler Tom Beugelsdijk is gisteren uitgeroepen tot 'maatschappelijk speler van het jaar van de Eredivisie'. Deze prijs wordt jaarlijks door de Eredivisie en VriendenLoterij uitgereikt aan de speler die zich op een bijzondere manier inzet voor de maatschappij.

'Het zegt iets over de mens, over mij’, zegt Tommie Beugelsdijk een dag nadat hij de prijs in ontvangst heeft genomen. Er zijn veel goede voetballers in de eredivisie, maar niemand heeft zo'n groot hart als Beugelsdijk. In Den Haag weten ze dat al lang, maar nu is het ook landelijk bekend. ‘Ik ga wel eens bij ziekenhuizen langs waar zieke kinderen liggen. Ook ga ik naar G-voetbal en naar scholen. Van alles en nog wat en ik vind het gewoon leuk om te doen’, zegt de 27-jarige verdediger.Mede dankzij zijn bekende ‘Rustaaaagh' uitspraak groeit Beugelsdijk de afgelopen jaren uit tot cultfiguur in Nederland. Een echte Hagenees, geliefd ook bij supporters van andere clubs en bij ADO een club coon. De fans zijn dan ook trots op deze prijs. ‘Ik vind deze prijs een erkenning voor hem, want hij is een jongen van de club’, zegt Alberto van der Spiegel van het ADO Journaal. ‘Je moet het maar doen, nadat je heb getraind dan weer naar een school, dan weer naar een voetbalveldje, dan weer naar zieke kinderen. Hij doet alles die jongen’, aldus Van der Spiegel.Beugelsdijk kreeg de prijs uit handen van zijn moeder. 'Die weet hoe ik in elkaar zit en voor mij was het heel simpel om voor haar te kiezen.' Beugelsdijk krijgt naast de eer ook een cheque van 50.000 euro. Dat geld doneert hij aan verschillende goede doelen.