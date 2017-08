Onzekere toekomst voor zwembad De Waterman

Foto: WOS

WATERINGEN - Dat je met wilskracht veel kunt bereiken, laten de vrijwilligers van zwembad De Waterman in Wateringen goed zien. Vier jaar geleden zou het zwembad verkocht worden door de gemeente. Vrijwilligers besloten de sprong te wagen en het bad zelf te exploiteren.

De vrijwilligers hebben dit de afgelopen jaren zo goed gedaan, dat de gemeente wil gaan samenwerken om te kijken wat er gedaan kan worden om het zwembad op de lange termijn open te houden.



'Dat schept een mogelijkheid om het daadwerkelijk tot een goed einde te brengen', vertelt Leo Zwinkels, voorzitter van de stichting Waterman Natuurlijk. Het liefst ziet hij dat de gemeente het zwembad helpt renoveren: 'Nu is het nog een prima bad, maar de onderdelen worden ook steeds ouder. Het moet toch een keer vernieuwd worden.'





Onderzoek



Volgens de stichting is het een uitdaging om een goede sfeer neer te zetten voor de vrijwilligers: 'Je moet ervoor zorgen dat ze het naar hun zin hebben en willen blijven helpen. Ook is het belangrijk dat we een managementteam hebben dat zich bezighoudt met de exploitatie.'



De gemeente is een onderzoek gestart om te kijken naar de mogelijkheden om het zwembad te renoveren en dat is ook wat de stichting wil onderzoeken. De vrijwilligers hebben een enquête gemaakt voor de bezoekers om erachter te komen wat zij van het bad vinden en wat er veranderd kan worden. Zelf hoopt Zwinkels dat hij kan samenwerken met andere initiatieven: Zodat je wat langer in het voor- en naseizoen kunt zwemmen.'