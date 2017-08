Leiden pakt hondenpoep aan, verplicht twee poepzakjes mee

LEIDEN - Leiden heeft nieuw regels opgesteld om hondenpoep tegen te gaan. Kern van het beleid is: 'hond aan de lijn en zelf de poep opruimen.'

De honden-uitlaatstroken en de afvalbakken met poepzakjes worden afgeschaft. Hondenbezitters moeten de poepzakjes zelf meenemen en deze in een gewone prullenbak gooien.Een hond mag nog wel los lopen, maar alleen op de daar voor aangewezen losloopgebieden. Daar zijn er 36 van in de stad. Het doel van dit beleid is om overlast te voorkomen. 'Naast dat honden voor plezier, gezelschap en levendigheid zorgen, blijkt uit de stadsenquête dat loslopende honden en hondenpoep een grote ergernis zijn voor veel Leidenaren', zegt wethouder Paul Dirkse.Bij het uitlaten moet de hondenbezitter twee poepzakjes bij zich hebben. Is dit niet het geval, dan riskeert het baasje een boete. Dit geldt ook voor voor mensen die hun hond los laten lopen op plekken waar dit niet mag. De boete hiervoor is 140 euro.