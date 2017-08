West Wekker: Mannen gered uit zee en Leiden pakt hondenpoep aan

REGIO - Goedemorgen! De politie en de reddingsbrigade hebben gisteravond twee mannen weten te redden uit zee en Leiden gaat de strijd aan met hondenpoep. Dit en meer lees je in de West Wekker!

Twee mannen zijn gisteravond door de reddingsbrigade uit zee gered. De twee kwamen voor de kust in de problemen ter hoogte van de Duindamseslag in Noordwijk. De mannen kwamen in een mui terecht en konden niet meer zelfstandig uit zee komen.In de avond en nacht voordat het lichaam van de vermoorde Ans van der Meer werd gevonden, is er meerdere keren geld opgenomen met haar pinpas. De man die de transacties doet, is duidelijk te zien op bewakingsbeelden. De politie roept mensen die de man herkennen op om zich te melden.Leiden heeft nieuw regels opgesteld om hondenpoep tegen te gaan. Kern van het beleid is: hond aan de lijn en zelf de poep opruimen. Bij het uitlaten moet de hondenbezitter twee poepzakjes bij zich hebben. Is dit niet het geval, dan riskeert het baasje een boete.Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw die op 21 februari brand stichtte in de kelderboxen onder winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp bijna anderhalf jaar cel krijgt waarvan één jaar voorwaardelijk. Bij de brand liepen vier winkels flinke schade op en moesten twintig woningen tijdelijk worden ontruimd.Het wordt een echte zomerse dag vandaag! De dag start zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit op ongeveer 27 graden.