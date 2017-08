Auto vliegt uit bocht, ramt hek en botst op geparkeerde auto

DELFT - Een auto is dinsdagavond uit de bocht gevlogen op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft. De bestuurder verloor rond 21.30 uur de macht over het stuur ter hoogte van De Kempenaerstraat.

De auto raakte een hekje en botste daarna op een geparkeerde auto. Die raakte door de klap de auto die voor hem geparkeerd was.



Dit schade is aanzienlijk. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht.