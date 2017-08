Lange Voorhout even afgezet na vondst verdacht pakketje

Een deel van het Lange Voorhout afgezet. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De politie heeft een gebied van het Lange Voorhout in Den Haag woensdagochtend korte tijd afgezet. Dit gebeurde vanwege een verdacht pakketje dat daar stond.

Het pakketje lag voor de deur van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.



Na onderzoek werd de afzetting even na 7.00 uur opgeheven. In het pakket zat drank, dat op een bijzondere manier verpakt was. De drank bleek gemaakt te zijn tijdens een teamuitje van het COAP. Het pakket zou voor de deur aan het Lange Voorhout zijn gezet omdat het centrum op het moment van afleveren gesloten was.