Urenlang problemen op A12 na kantelen busje met buizen

ZEVENHUIZEN - Automobilisten moesten woensdagochtend rekening houden met een flinke file op de A12. Daar kantelde iets voor 7.00 uur een busje met aanhanger. Het ongeluk gebeurde bij Zevenhuizen.

Vanwege het ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. Er stond rond 8.15 uur acht kilometer file op de weg richting Den Haag. De ANWB waarschuwde automobilisten dat dit leidde tot een vertraging van ruim twee uur. Om 8.25 uur werden de rijstroken weer vrijgegeven en nam de file langzaam af in lengte.Tot die tijd werd verkeer richting Den Haag aangeraden om te rijden via Rotterdam - via de A20 en A13 - of via Alphen aan den Rijn (N11).Vanwege het omrijdende verkeer ontstond ook op de N11 file. Tussen Bodegraven en Leiden moest je rekening houden met twintig minuten vertraging.Ook het verkeer op de A12 richting Utrecht stond woensdagochtend in de file. Tussen Reeuwijk en De Meern stonden automobilisten rond 8.00 uur over een afstand van twaalf kilometer stil. Daar botsten vier auto's op elkaar. Hier werd een rijstrook afgesloten en moesten automobilisten rekening houden met twintig minuten vertraging.Om 8.25 uur werd ook deze afgesloten rijstrook weer vrijgegeven en nam ook deze file in lengte af.