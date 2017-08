'Belangrijk dat we weten wat zij willen', Juliana Kinderziekenhuis start kinderadviesraad

DEN HAAG - Patiënten van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag hebben vanaf deze woensdag een officiële stem. Er is een kinderadviesraad opgezet en die wordt woensdagmiddag geinstalleerd. De adviezen en tips die de kinderen die daarin zitten geven worden serieus genomen, benadrukt het ziekenhuis.

'Een kinderziekenhuis is er voor kinderen en niet voor de mensen die er werken', benadrukt kinderarts Frederique Hofstede. 'We hebben hier kinderen van nul tot achttien jaar, dus is het heel erg belangrijk dat we weten wat zij willen. Wat zíj belangrijk vinden in hun proces van beter worden en tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.'De kinderadviesraad is bedoeld voor jeugd vanaf 7 jaar. 'Voor de kinderen die jonger zijn, is er nu een ouderraad met daarin ouders die namens kinderen advies kunnen uitbrengen richting het ziekenhuis.'De 17-jarige Philippine is vice-voorzitter van de kinderadviesraad. Ze kent het ziekenhuis goed. De tiener werd hier een paar jaar geleden behandeld. 'Ik kom er alleen terug voor controles. Ik ben dus wel patiënt, maar het is niet zo dat ik er elke week ben.'Als vice-voorzitter leidt zij, samen met de voorzitter de vergaderingen en zorgt ze dat alle punten die ze aan de orde willen brengen, besproken worden. 'We zijn nu heel erg aan het praten over de website van het Juliana Kinderziekenhuis, omdat we die heel erg onduidelijk vinden', vertelt ze.'Wat wij fijn vinden als kinderen is als er heel veel dingen worden uitgelegd. Bijvoorbeeld wat er eigenlijk gebeurt als je bloed laat prikken of wat een chirurg is. Dat zijn allemaal vragen waar kinderen graag antwoord op krijgen als ze naar het ziekenhuis gaan. Dat zijn zaken die wij nu proberen te verbeteren. De website vinden wij een goed begin. Daar zien wij veel verbetermogelijkheden.'Een kinderziekemhuis is dag en nacht met kinderen bezig, is op hen gericht en het personeel is daarvoor speciaal opgeleid. 'Het hele ziekenhuis hebben we ook gepoogd hierop in te richten met alle vormen en kleuren. Maar toch... we zijn altijd reactief bezig', weet Hofstede. 'We vragen altijd áchteraf aan kinderen hoe ze het hier vonden. We denken juist met deze kinderadviesraad en de denktank pro-actief meer informatie te kunnen ophalen.'