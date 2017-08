De 7 leukste zomerliedjes om die laatste mooie dag te vieren

DEN HAAG - Hoera. Het is vandaag, voor het eerst in weken, weer een zomerse dag. Dat gele ding aan de horizon blijkt gewoon nog te bestaan en het wordt zelfs 27 graden. Wow. Beetje jammer dat voor veel mensen de vakantie al weer voorbij is, maar dat moet ons er natuurlijk niet van weerhouden toch een beetje dat zomerse gevoel te krijgen. Dus zet de speaker even lekker hard, de airco wat lager en doe je ogen dicht terwijl je aan een zonnig strand denkt in plaats van aan je saaie werk. Geniet, samen met je collega's, van onze top 7 aan lekker zomerse muziek!

Zo, we beginnen even met wat wilde gitaren. Don Henley kennen we natuurlijk als drummer en leadzanger van de legendarische band The Eagles, maar ook solo stond hij zijn mannetje. Toen deze plaat in 1985 uitkwam, werd het niet echt een hit. En toch hoor je hem zodra de eerste zonnestralen opdoemen overal op de radio. En daarom mag hij nu, bij diezonnestralen ook niet ontbreken. Rock it, baby!Hey, dit is Omroep West, dus Abba mag niet ontbreken. En in dit lijstje komen ze natuurlijk voor met 'Summer Night City'. Een nummer uit 1978. Het komt op 16 september van dat jaar binnen in de Top 40. Die dag werd het in Nederland maximaal 18 graden, maar het bleef wel droog. Niet echt zomers dus, maar dat is een detail. Want áls het zomer is, dan hoor je deze plaat. En dan beginnen de hormonen te kriebelen en duren de nachten niet alleen in Brabant heel lang. En dat is precies waar dit nummer over gaat: zorgeloos los kunnen gaan en vrij zijn.Dat een komiek en zomerse muziek een onverwacht goede combinatie zijn, bewijst André van Duin. 'Heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid, alles ziet er anders uit als de zon schijnt.' En daarmee heeft hij de essentie van het fenomeen zomer in één onsterfelijke zin goed beschreven. Want: alles ziet er beter uit als de zon schijnt. Zelfs die ene minder knappe collega. Toch?Klassiekertje, mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Uit de jaren '70, toen je (als je de verhalen mag geloven) nog échte zomers had. Het was de allereerste single van deze band rondom Ray Dorset en meteen een grote hit. Er zijn meer dan 30 miljoen exemplaren van over de toonbank gegaan. Niet slecht, voor een liedje dat Dorset naar eigen zeggen in een paar minuten heeft gemaakt.Onze gladde vriend Enrique laat zich ook deze zomer niet onbetuigd. Maar wie neemt het hem kwalijk, want het zit tenslotte in de familie . En alle gebruikelijke ingrediënten zijn van de partij. Een kleurrijke videoclip, trommels, een aanstekelijk melodietje en natuurlijk een rap. En, uiteraard, dat romantisch klinkende Spaans, waardoor iedere vrouw (of man natuurlijk) meteen in katzwijm valt. Even je verstand op nul zetten en bedenken dat het leven in zijn meest eenvoudige vorm ook heel mooi kan zijn. Top!Vergeet Enrique, Jody Bernal is natuurlijk onze eigen 'Latino lover' uit Delft. In het jaar 2000 was hij helemaal hip met zijn versie van 'Que si, que no.' Daarna werd het eigenlijk een beetje stil rond de zanger. Maar anno 2017 is hij weer helemaal terug. En hoe. Met dit heerlijk zomerse nummer beginnen de hormonen vanzelf te stromen en krijg je spontaan zin om ongelimiteerd zomerse biertjes met zo'n limoen erin te gaan drinken. Uit de clip blijkt overigens dat Bernal nog niets heeft ingeboet aan wulpse dansmoves. Heerlijk genieten met deze foute bingo!Potverdikkie, wat is dit een hit momenteel. Oma's zingen hem mee, kleine kinderen dansen erop en uit bijna alle radio's schalt dit muzikale meesterwerk meerdere keren per dag. Het is dan ook met recht dé zomerhit van 2017. Waar we de afgelopen weken vaak mopperden over het slechte weer, zullen we over een paar jaar dit nummer op de radio horen en terugdenken aan 'die mooie zomer van 2017'. Zo werkt dat nu eenmaal. En dat allemaal dankzij deze 39-jarige zanger en acteur uit Puerto Rico. Wie de songtekst door een vertaalmachine haalt, vindt trouwens wel rare teksten. 'Laten we het op een strand in Puerto Rico doen. Totdat de golven schreeuwen 'oh, gezegend!' Zodat mijn zeehond bij je blijft.' Juist.