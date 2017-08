'Er werd heel veel gelachen', docenten Adelbert College maken lied voor nieuwe brugklassers

WASSENAAR - De nieuwe brugklassers op het Adelbert College in Wassenaar werden dinsdag op een bijzondere wijze welkom geheten op hun nieuwe school. De docenten hadden een speciaal nummer voor hen geschreven, op de toon van de zomerhit 'Despacito'.

Het lied was een initiatief van dramadocent Martijn 'Lil' Klink. De afgelopen twee jaar verblijdde hij de toenmalige eerstejaars al op een zelfgeschreven nummer en een alternatieve versie van het nummer Drank en Drugs Dit jaar konden de docenten niet om de tonen van het nummer Despacito heen, legt Klink uit. 'Dit werd zoveel gedraaid deze zomer, daarom wilden we proberen op deze tonen iets te schrijven.' En dat lukte:Het nummer werd gemaakt als verrassing voor de brugklassers en die reageerden er heel leuk op. 'Er werd heel veel gelachen.' Ook door de leerlingen die al langer hier op school zitten. 'Die vonden net nóg leuker, want die kennen ons als docenten.'Opvallend is hoe goed in het nummer Spaans wordt gezongen. En dat terwijl er geen docent Spaans is op het Adelbert College. Dit is te danken aan muziekdocent Tom Spaapen, legt Klink uit. 'Hij heeft de muziek gedaan en de rap. Hij heeft een jaar in Colombia gewoond en is goed in Spaans.'