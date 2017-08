Storing gemeente Westland verholpen

WESTLAND - Inwoners van het Westland kunnen voor het maken van een afspraak weer terecht bij de gemeente. Dinsdag was de gemeente de hele dag onbereikbaar vanwege een storing.

Het is nog onduidelijk waar de storing door is veroorzaakt. De gemeente is zowel telefonisch als per e-mail weer bereikbaar, maar het is nu wel heel erg druk, volgens een medewerker.Mensen die door de storing hun afspraak hebben gemist, kunnen die vanaf woensdag deze opnieuw inplannen. Afspraken die eerder zijn gemaakt, gaan gewoon door. Dat laat de gemeente op de website weten.