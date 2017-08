Verdachten van mishandeling RandstadRail Zoetermeer blijken tienermeisjes

ZOETERMEER - De vier vrouwen die verdacht worden van een mishandeling van een vrouw bij RandstadRailhalte Oosterheem in Zoetermeer zijn dinsdag herkend door de kijkers van Team West. Het gaat om meisjes van 15 en 16 jaar oud, meldt de politie. De vier moeten op korte termijn een verklaring afleggen.

De politie had via het opsporingsprogramma Team West bewakingsbeelden verspreid van het viertal. Ze hebben zich daarna gemeld bij de politie.Daarop zijn ze te zien voor en nadat ze een vrouw van 20 hadden uitgescholden en mishandeld, toen die met haar fiets in de Randstadrail wilde instappen.