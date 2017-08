Tuinders krijgen weer voldoende CO2

Eerder werd nog gedacht dat Shell Pernis pas later de gevraagde CO2 kon leveren. De levering van Shell stokte na de brand bij het bedrijf drie weken geleden.Helemaal op het oude niveau is de levering nog niet, maar het is voorlopig wel voldoende om alle aangesloten bedrijven te kunnen voorzien van het gas. Daarnaast levert ook bio-ethanolbedrijf Alco in Europoort CO2 aan, maar dat is lang niet zoveel als het aanbod van Shell.Juist in de zomer is er veel CO2 nodig om de planten goed te laten groeien. Tuinders maakten in de tussentijd noodgedwongen weer veel gebruik van hun WKK's (warmte-krachtkoppeling) om CO2 te produceren. Maar dat is lang niet zo milieuvriendelijk als de CO2 van het OCAP-netwerk, weet de WOS Via het OCAP-netwerk wordt er nu aan bijna zeshonderd telers in Nederland CO2 geleverd, van wie een groot deel in Westland. Ook vorig jaar had OCAP last van leveringsproblemen toen de voorganger van Alco failliet ging en er tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden waren bij Shell. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar nieuwe CO2-bronnen om de leveringszekerheid te verhogen, maar vóór 2020 zal er waarschijnlijk nog geen extra bron bij zijn gekomen.