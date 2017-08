ADO heeft gewenste creativiteit binnen: El Khayati tekent driejarig contract

DEN HAAG - Na lang wachten heeft ADO Den Haag de gewenste creativiteit binnen. Middenvelder Nasser El Khayati tekent woensdagmiddag een driejarig contract bij de club. Hij komt over van Queens Park Rangers.

Het was geen geheim dat ADO geïnteresseerd was in El Khayati. Half juli kreeg de middenvelder van Queens Park Rangers al te horen dat hij uit mocht kijken naar een nieuwe club. In goed overleg is zijn contract bij de Londense club ontbonden en komt hij transfervrij over naar Den Haag.De middenvelder zelf is blij: 'Eindelijk mag ik het groen-gele shirt weer aantrekken. Ik heb echt een band opgebouwd met spelers, staf, medewerkers en fans. Het was daarom altijd de intentie om hier te blijven. Gelukkig zijn de clubs eruit gekomen. Dat ik voor drie jaar teken, geeft aan dat ik hier echt iets wil opbouwen.'De komst van de 28-jarige El Khayati stemt manager voetbalzaken Jeffrey van As tevreden: 'Nasser heeft het niveau van het team afgelopen seizoen weten op te krikken. Hij is technisch zeer vaardig, werkt hard en heeft als aanvallende middenvelder een neusje voor de goal. Precies het type dat wij zochten.'El Khayati werd vorig seizoen in de tweede seizoenshelft gehuurd van de Queens Park Rangers en maakte indruk met zijn assists en doelpunten. In de wedstrijd tegen Sparta schoot hij de Haagse club veilig.