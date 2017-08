ADO heeft gewenste creativiteit binnen: El Khayati tekent meerjarig contract

DEN HAAG - Na lang wachten heeft ADO Den Haag de gewenste creativiteit binnen. Middenvelder Nasser El Khayati tekent woensdagmiddag een meerjarig contract bij de club. Hij komt over van Queens Park Rangers.

Het was geen geheim dat ADO geïnteresseerd was in El Khayati. Half juli kreeg de middenvelder van Queens Park Rangers al te horen dat hij uit mocht kijken naar een nieuwe club. In goed overleg is zijn contract bij de Londense club ontbonden en komt hij transfervrij over naar Den Haag.El Khayati werd vorig seizoen in de tweede seizoenshelft gehuurd van de Queens Park Rangers en maakte indruk met zijn assists en doelpunten. In de wedstrijd tegen Sparta schoot hij de Haagse club veilig.