Bowlingcentrum in Den Haag failliet

Foto: ANP

DEN HAAG - Bowlingcentrum Ockenburgh in Den Haag is failliet. Dat bevestigt curator Stephanie Moster-De Wit tegenover Omroep West. De eigenaars van het bedrijf aan het Wijndaelerduin in Den Haag zijn niet voor commentaar bereikbaar.

De telefoon lijkt afgesloten, want wie belt krijgt al dagen de mededeling 'This account is blocked' te horen, waarna de verbinding wordt verbroken. Ook op e-mails van Omroep West reageert het bedrijf, dat officieel Ockenburgh Active heet, niet.



Het faillissement is dinsdag uitgesproken. De curator kan momenteel nog niet inhoudelijk reageren. Het is niet bekend hoeveel mensen er bij het bedrijf werken en of er mogelijk een doorstart wordt gemaakt. Waarschijnlijk wordt dat nog door de curator bekeken, zoals gebruikelijk is. De oorzaak van het faillissement is ook onduidelijk.